CA Bizertin : Le gouverneur de Bizerte donne des assurances sur le stade 15 octobre

Le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a rassuré les supporters du CA Bizertin quant à la prochaine exploitation du stade 15 octobre dont les travaux de rénovation sont suspendus.

Le responsable régional s’exprimait lors d’une réunion tenue vendredi pour présenter le rapport de la commission centrale désignée par la ministre de la Jeunesse et des Sports Sonia Becheikh, à la demande des autorités régionales, pour examiner la problématique du retard pris dans les travaux pour doter le stade d’une nouvelle pelouse ainsi que le stade Aziz Jaballah.

Le gouverneur a indiqué que les défaillances relevées par la commission peuvent être résolues sans rallonge financière qui pourrait alourdir le fardeau des autorités officielles ou de l’association.

Il a annoncé à cet égard la formation d’une équipe de travail présidée par le chef de service sportif du commissariat régional de la jeunesse et des sports et composée également de représentants des municipalités de Bizerte et de Menzel Bourguiba et autres services administratifs qui aura pour tâche de mener à bien les travaux pour le remise en exploitation du stade 15 octobre.

Gouider a tenu à préciser que les travaux du stade Aziz Jaballah exigent plus de temps en attendant le rapport final et les mesures à prendre.

Le porte-parole du CA Bizertin Lotfi Sfaxi a affirmé de son côté que son association est prête à prête main forte aux efforts de rénovation du stade, en prévision du match CA Bizertin-Espérance ST prévu en janvier 2019

Pour sa part, le maire de Menzel Bourguiba, Salaheddine Jabari, a exprimé sa déception devant le retard des travaux de réaménagement du stade Aziz Jaballah, réaffirmant le soutien du club et ses supporters. “Dans l’attente du rapport final, la municipalité du lieu n’épargnera aucun effort pour aider l’association, comme les autres clubs de la région”, a-t-il souligné.