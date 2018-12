Tunisie : Alain Giresse nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage

Le technicien français Alain Giresse a été désigné nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage jusqu’à juin 2020, annonce jeudi la Fédération tunisienne de football sur son site officiel.

“L’entraîneur Alain Giresse a signé jeudi un contrat renouvelable du 1r janvier 2019 au juin 2020”, a précise la fédération.

Une conférence de presse pour présenter le nouveau sélectionneur national sera organisée vendredi à 11h30 au siège de la FTF.

Ancien milieu international français des années soixante-dix et quatre-vingt, Alai Giresse (66 ans) avait entraîné les clubs français de Toulouse et PSG ainsi que la formation marocaine des FAR et la Georgie.

Il compte une longue expérience à l’échelle africaine après avoir dirigé les sélections du Gabon, du Mali et du Sénégal.

Il compte à son palmarès une Coupe du Trône en 2003 avec les FAR de Rabat, le Trophée des champions en 1998 avec le PSG et le titre de vice-champion de France de division 2 en 1997 avec le Toulouse Football Club.

A l’échelle africaine il a mené le Mali à la troisième place de la Coupe d’Afrique des nations en 2012.

Le bureau fédéral avait décidé le 20 octobre de mettre fin aux fonctions de l’entraîneur Fawzi Benzarti à la tête des Aigles de Carthage sans mentionner les raisons, chargeant ses deux adjoints Mourad Okbi et Maher Kanzari d’assurer l’intérim lors de la 5e et dernière journée des qualifications pour la CAN 2019 à Burj Al Arab (2-3) et le match amical à Radès face au Maroc (0-1) en attendant la désignation d’un nouveau sélectionneur national avant le premier match de 2019.

L’équipe nationale tunisienne avait assuré sa qualification pour la phase finale de la CAN 2019 ainsi que l’Egypte, les deux ayant terminé les qualifications en tête de leur groupe avec 12 points (4 victoires et une défaite chacun), devant le Niger (4 pts) et Es-Watini (1 pt).