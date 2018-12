Ligue 1 – 12e journée : le CA Bizertin leader provisoire, l’US Monastir décroche enfin sa première victoire,

Le CA Bizertin a ramené un point de son déplacement à Métlaoui qui lui permet de s’emparer seuln de la première place du classement général alors que l’US Monastir, lanterne rouge à enfin ouvert son compteur et de la belle manièren en infligeant une sévère défaite à l’US Tataouine (4-0) au stade Ben Jannet, dans la deuxième partie de la 12e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel.

Les Cabistes menés 1-0 sur un but de Ahmed Ben Salah à la 42′ ont arraché le nul en fin de match par Sedik El Mejri (83′) qui a permis à ses camarades de prendre provisoirement les commandes avec 26 points devant le CS Sfaxien (25 pts) qui jouera son match en janvier prochain en déplacement face à l’AS Gabès.

L’ES Metlaoui qui a mis fin à belle sa série rose avec 9 matches sans défaite est 8e avec 12 points et un match en moins

Ce match a été arrêté pendant une dizaine minutes suite à une blessure du joueur cabiste Halim Darragi par un fumigène lancé des tribunes.

A Monastir les Usémistes et après 11 journées ont enfin réussi à décrocher leur premier succès de la saison en surclassant l’US Tataouine (4-0) grace à Hassan Messaadi qui a signé un hat-trick (36’sp, 59′, 69′) et le 4e but a été marqué par Ali Amri à la 39′.

Cette victoire permet à la lanterne rouge de réduire de 3 points l’écart qui le sépare de la JS Kairouan et du Stade Gabésien qui compte un match en moins tandis que l’US Tataouine reste à la 5e place (16 points en compagnie du Stade Tunisien.

Pour sa part le CS Hammam-lif a remporté une précieuse victoire aux dépens du Stade Gabésien grace une réalisation de Tarek Goudhai à la 68′.

Ce précieux succès, le deuxième depuis le début de la saison, permet au club de la banlieue sud de s’installer à la 9e place avec 11 points en compagnie de son adversaire du jour et du Club Africain qui compte 3 matches en moins.

Les trois autres matches de la 6e journée Espérance ST (3e/23 pts) -US Ben Guerdane (7e/14 pts), ES Sahel (4e/18 pts)-Stade Tunisien (5e/16 pts) et AS Gabès (12e/9 pts) – CS Sfaxien (2e/25pts) se joueront entre le 8 et 10 janvier 2019, selon le calendrier des matches en retard arrêté mercredi par la FTF.