Les centres des personnes âgées de Béja et de Grombalia bénéficient du soutien de Tunisie Telecom 

Il y a quelques jours (3 et 4 décembre), Tunisie Telecom a organisé deux actions sociales en faveur des associations de protection de personnes âgées (relevant de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale) de Grombalia et de Béja.

A cette occasion l’opérateur national des télécommunications a offert, aux séniors de ces 2 centres 115 portables, des cartes SIM et des cartes de recharges afin de leur permettre de rester en contact avec leurs proches. Inutile de dire que ce geste s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale. Et inutile de dire également que les résidents et le personnel des 2 centres ont bien apprécié de TT envers eux.

Mais comme on dit le proverbe, « la manière de donner est souvent plus importante que ce que l’on donne », les responsables des directions régionales de Nabeul et Béja de et de la communication Corporate de Tunisie Telecom -qui ont participé à cette action-, se sont joints aux personnes âgées pour partager des moments de convivialité et d’échange d’égards avec eux.

A rappeler que Tunisie Telecom avait également organisé une action similaire (le mercredi dernier 28 novembre) au profit des personnes âgées du centre de la Manouba.