Le CA Bizertin et le CS Sfaxien reprennent le leadership

Le CA Bizertin et le CS Sfaxien ont repris provisoirement leur leadership du championnat de la ligue 1 du football professionnel après leur victoire respective devant l’US Monastir (3-1) et la JS Kairouan, samedi pour le compte de la 11e journée.

Al Al Alia, les cabistes n’ont rencontré aucune difficulté pour battre la lanterne rouge l’US Monastir qui s’enfonce de plus en plus. Zied Ounelli a signé un doublé en début de match (12′, 23′) Hassan Messaadi a réduit la marque sur pénalty à la 25′ et Mohamed Habib Yaken a inscrit le 3e but à la 48′, permettant à la formation nordiste de reprendre provisoirement sa première place avec 25 points.

Rien ne va plus en revanche pour les usméistes qui comptent seulement 3 points et voient de plus en plus pointer la menace du purgatoire.

Le CS Sfaxien a de son coté renoué avec la victoire, après les deux nuls consécutifs concédés dont dimanche dernier dans le classico à Sousse, en battant la JS Kairouan grâce à un pénalty transformé par Hamza Mathlouthi en première mi-temps (37′).

Les noirs et blancs reprend ainsi la tête du tableau qui leur avait été confisquée par l’Espèrance lors de la précédente journée et pourront envisager avec plus de sérenité leur match des 16èmes de finale aller de la coupe de la CAF face aux Zambiens de Green Buffaloes, vedndrei prochain à Sfax.

Les Aghlabides en revanche ne sont plus qu’à 6 longueurs de retard sur la lanterne rouge et devront impérativement se ressaisir mercredi sur leur terrain devant le Club Africain lors de la prochaine journée.

De son coté le Stade Tunisien a réalisé une bonne opération hors de ses bases en allant arracher les 3 points de la victoire à Redayef face à l’ES Metlaoui (2-1).

Les visiteurs ont ouvert dès la 9e minute par Youssef Trabelsi (9) Haythem Mahemdi à égalisé trois minutes après et Seif Akremi (33) a inscrit le but de la victoire à la 33′.

Cette précieuse victoire permet aux stadistes de grimper de deux places (5e/16 points) tandis que les miniers en perdent une et sont 8e avec 11 points en compagnie du Stade Gabésien qui se rend dimanche à Tataouine (7e/13 pts).

A Ben Guerdane, les locaux se sont imposés face au CS Hammam-lif (1-0). Fakhreddine Ouji a offert la victoire à la 21e à son équipe qui remonte d’une place (6e/14) alors que les Verts demeurent à la 11e place avec 8 points.

La 6ème journée s’achèvera dimanche avec deux matches au programme AS Gabès-ES Sahel et US Tatatouine. Le match au sommet de cette journée entre l’Espérance ST et le Club Africain se jouera ultérieurement en raison de l’engagement de l’Espérance en coupe du monde des clubs (du 12 au 22 décembre aux Emirats).