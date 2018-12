La sous-direction des renseignements et la brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale a fait une descente au domicile, d’un homme et d’une femme à Sidi Hassine, où un dépôt a été découvert avec 3682 pilules de Parkizol en plus de téléphones portables, des tablettes, des lunettes de soleil et d’autres objets.

Selon Mosaïque Fm, l’opération a été menée suite à un travail de renseignement qui a duré environ 15 jours.