Coupe de la Confédération : Le programme des 1/16 de finale

Programme des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football :

Al-Hilal El-Obeid (Soudan) – Mukura Victory (Rwanda)

Ahly Tripoli (Libye) – New Stars Douala (Cameroun)

Renaissance Berkane (Maroc) – Al-Ittihad (Libye)

KariobangiSharks (Kenya) – Asante Kotoko (Ghana)

AS Nyuki (Congo) – Petro Atletico Luanda (Angola)

Etoile du Sahel (Tunisie) – Stade Abidjan (Côte d’Ivoire)

DC Motema Pembe (RD Congo) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire)

Kaizer Chief (Afrique du Sud) – Elgeco Plus (Madagascar)

CS Sfaxien (Tunisie) – Green Buffaloes (Zambie)

USM Bel-Abbès (Algérie) – Rangers Enugu (Nigeria)

Raja Casablanca (Maroc) – Cercle Mbéri Sportif (Gabon)

Green Eagles (Zambie) – NA Husseïn-dey (Algérie)

Hassania Agadir (Maroc) – Génération Foot (Sénégal)

Zamalek (Egypte) – AS Coton (Tchad)

Kampala City (Ouganda) – Mtibwa Sugar (Tanzanie)

Al-Masry (Egypte) – Salitas FC (Burkina Faso)

Aller (14-16 décembre), Retour (21-23 décembre).