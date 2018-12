Lancement d’un programme de sensibilisation sur la lutte contre le commerce illicite pour les élèves

Le ministère de l’Education lancera, prochainement, un programme national de sensibilisation des élèves de tous les cycles à l’importance de la lutte contre la corruption et le commerce illicite.

Ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord signé entre le ministère et l’Institut international WAITO vise à sensibiliser les élèves aux risques et répercussions du commerce illicite à travers les cours d’éducation civique, a expliqué Béchir Cherif, conseiller au ministère, lors d’un point de presse tenu mardi à Tunis.

Et d’ajouter que WAITO formera dans un premier temps des responsables du ministère et des cadres éducatifs afin d’appliquer au mieux ce programme.

Selon le responsable, les élèves décrocheurs sont les plus exposés à exercer des activités de contrebande et d’économie informelle, notamment, dans les régions frontalières et intérieures privés de service de transport et de développement.

Le taux du commerce parallèle représente plus de 50% du produit intérieur brut contre 20% en 2009, selon le président de l’Institut WAITO qui précise que 70% des tunisiens se procurent des produits du secteur informel, d’une manière directe ou indirecte.