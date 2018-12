Tunisie : Le vaccin et les mesures d’hygiène meilleurs moyens de prévenir la grippe saisonnière

Le ministère de la santé souligne, dans un communiqué publié, lundi, que la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre la grippe saisonnière.

Le ministère appelle à cette occasion les citoyens, notamment, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les enfants âgés de 6 mois à 5 ans à se faire vacciner annuellement contre la grippe saisonnière.

Le ministère recommande de se laver les mains et de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier à usage unique pour tousser ou éternuer, d’éviter de serrer la main d’un grippé et d’aérer les espaces fermés à la maison, à l’école et au travail.

Selon le communiqué les personnes en bonne santé guérissent de la grippe par elles-mêmes au bout de quelques jours.

La grippe peut, selon la même source, s’accompagner, de complications importantes chez les enfants et les personnes âgées, mais aussi chez certaines personnes plus à risque.

Le ministère de la santé recommande de consulter un médecin lorsque la grippe est accompagnée d’une douleur à la poitrine, d’une difficulté à respirer, d’une toux sévère et d’expectorations purulentes.

La grippe est une infection virale aiguë très contagieuse qui s’attaque au système respiratoire et se répercute sur tout l’organisme.