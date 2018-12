Ligue 1 (10e journée) : L’Espérance de Tunis nouveau leader

L’Espérance de Tunis, vainqueur en déplacement de la JS Kairouan (2-0), a profité des nuls concédés par le CA Bizertin et du CS Sfaxien pour s’installer seule dans le fauteuil de leader à l’issue des de la 10e journée de la Ligue 1, disputée dimanche.

La formation sang et or, invaincue depuis six journées (4 victoires et 1 nul), a été la seule bénéficiaire de la journée qui a vu tous les autres matches se solder par des scores de parité.

Les coéquipiers de Ben Cherifia ont signé leur 7e victoire de la saison grâce à deux buts de Taha Yassine Khenissi (45) et Raed Fadaa (66). Un nouveau succès qui permet au champion sortant de ravir le leadership au duo CA Bizertin-CS Sfaxien avec un total de 23 points et de devenir nouveau leader de la compétition à quelques jours de son déplacement à Abou Dhabi pour défendre le continent africain dans le Mondial des clubs.

Le club de Bab Souika a en effet bien profité des matches nuls arrachés par le CS Sfaxien à Sousse (1-1), dans le classico de la journée, et par le CA Bizertin à Gabès (1-1).

Le choc de Sousse, a vu le club étoilé débloquer la situation en fin du match par Saddam Ben Aziza (81) sans pour autant réussir à préserver son avantage puisque les Sfaxiens sont parvenus à égaliser dans les arrêts du jeu sur un but de Walid Karoui (90+3).

Les Sfaxiens dont c’est le 3e match nul de suite, se retrouvent désormais 2e avec 22 points paratagés toujours avec le CA Bizertin, tandis que l’Etoile du Sahel qui en est à son 4e match nul consécutif, conserve sa 4e place avec 18 points.

En déplacement à Gabès, le CA Bizertin a pu ramener un point précieux en égalisant à la 63e par Halim Darragi sur penalty après l’ouverture du score par Khaled Gharsallaoui à la mi-temps en faveur de la Stayda.

Dans le match entre co-locataires de la 5e place, le Stade Tunisien et l’US Tataouine n’ont pu se départager (0-0) au bout d’un match marqué par une expulsion de part et d’autre, se contentant d’un score nul qui permet aux deux adversaires de conserver leur place avec 13 points chacun en attendant le match en retard des hommes de Skander Kasri face au Club Africain.

Un autre score de parité a soldé le match CS Hammam-lif-AS Gabès (1-1), deux mal-classés qui n’ont pas su tirer profit de cette journée pour s’éloigner un peu de la zone rouge même si les buts étaient là. En efeft, les visiteurs n’ont pas mis longtemps pour ouvrir les hostilités, grâce à un but de Atef Mezni (7e), mais les locaux ont égalisé en début de seconde période par Tarek Goudhai (50).

L’US Monastir, lanterne rouge, menée à la 54e par l’US Ben Guerdane, suite à un but de Bahaeddine Sellami, a profité d’un but contre son camp de Amine Abbès (87) pour arracher le point de l’égalisation, qui ne change rien à son classement en bas de la hiérachie, tandis que son adeversaire du jour occupe toujours le ventre mou du tableau (11 points).

Le dernier match de la journée opposant le Club Africain à l’ES Metlaoui sera désigné ultérieurement, le clun rouge et blan étant engagé au tour préliminaire de la Ligue des champions.