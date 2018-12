USA : Décès de l’ancien président américain, George H.W. Bush, à l’âge de 94 ans

George Bush père est mort quelques mois seulement après son épouse Barbara, qui a partagé sa vie pendant 73 ans.

L’ancien président des Etats-Unis d’Amérique, George Bush, est décédé à l’âge de 94 ans, a annoncé tard vendredi soir son fils George W. Bush.

“Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d’annoncer qu’après 94 années remarquables, notre cher papa est mort”, a déclaré George w. Bush dans un communiqué publié sur twitter par un porte-parole de la famille. “George H.W. Bush était un homme doté d’une noblesse de caractère et le meilleur père qu’un fils ou une fille aurait pu souhaiter avoir”.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8

