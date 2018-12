Retrait de la CAN-2019 au Cameroun : “Nous sommes traînés dans la boue” (ancien sélectionneur)

L’ancien sélectionneur de l’équipe camerounaise de football Jean-Paul Akono s’est dit déçu par la décision prise vendredi par la Confédération africaine de football (CAF) de retirer l’organisation de la CAN-2019 au Cameroun.

“Je suis déboussolé par cette nouvelle. C’est une grosse déception que je saurais mieux exprimer par des mots. Je crois que le président de la République a donné toutes les garanties que le Cameroun sera prêt dans le délai. Je crois qu’aujourd’hui, la retirer, c’est surprenant. Nous sommes traînés dans la boue”, a déploré l’ancien coach des “Lions indomptables” avec qui il a gagné les Jeux Olympique de Sydney en 2000.

Le Comité exécutif de l’instance africaine réuni vendredi à Accra (Ghana) a estimé que le Cameroun ne sera pas en mesure d’organiser la CAN 2019, en raison du retard accusé dans les travaux de la construction des stades devant accueillir la compétition. Le Comité exécutif a pris sa décision de retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun sur la base d’un rapport dressé par sa Commission d’organisation de la CAN.

De son côté, l’ancien attaquant international camerounais Patrick Mboma a très mal accueilli le retrait de la CAN-2019 à son pays. Sur son compte Twitter, il a exprimé son mécontentement.

“Moi qui croyais que le 15 juin 2019 était dans 197 jours : bien plus pour nous, aujourd’hui ! Je me sens abattu, je suis en colère et à la fois honteux. Bye bye fête du football. En attendant les incidences sur les plans sportif, financier ou politique”, a-t-il regretté.

Le Comité exécutif va lancer un appel à candidature pour trouver un nouveau pays-hôte. Trois pays seraient positionnés pour reprendre l’organisation de l’événement continental (15 juin – 13 juillet) : le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Egypte.