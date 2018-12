Ligue 1 (10e journée) : L’Espérance ST soutient l’appel des ses supporters à ne pas se rendre à Kairouan

L’Espérance ST a annoncé vendredi avoir entériné la demande de ses supporters de ne pas se rendre à Kairouan dimanche pour soutenir leur club face à la formation aghlabide, en match comptant pour la 10e journée de Ligue 1, pour protester contre le “nombre réduit” de fans autorisés à assister à la rencontre.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le champion d’Afrique indique qu’en contre partie les supporters des autres équipes qu’il accueillera à Radès ne seront pas autorisés à accéder au stade.

“En raison du nombre limité de supporters de l’Espérance ST autorisés à assister aux rencontres de notre équipe en déplacement, qui ne permet pas à tous nos supporters qui accompagnent leur club à accéder au stade, obligeant la majorité d’entre eux à rester en dehors du stade, le comité directeur a entériner la demande des supporters et les représentants des groupes de fans formulé devant le comité de supporters de ne pas faire le déplacement pour les matchs disputés à l’extérieur tout en empêchant les supporters des autres équipes hôtes d’entrer au stade de Radès”, indique la formation tunisoise.

“En conséquence, ajoute le comité directeur, le match de dimanche face à la JS Kairouan se déroulera en l’absence de nos supporters qui ont enduré tous les maux lors de tous leurs déplacements en raison du nombre insuffisant et approprié de billets, ce qui a privé un grand nombre de nos supporters l’accés au stade pour prêter main forte à l’équipe”.

Selon le site officiel de Ligue Nationale de Football Professionnel le nombre de supporters autorisés par le match JS Kairouan-Espérance ST est de 4130 supporters pour le club local et aucun supporter pour la formation “sang et or”.

Les rencontres en Ligue 1 et Ligue 2 sont souvent marqués par des incidents violents entre supporters, obligeant la Ligue, en coordination avec les autorités sécuritaire, à limiter leur nombre.

Pour les deux rencontres de dimanche opposant le S.Tunisien et l’US Tatatouine et le match au sommet ES Sahel-CS Sfaxien, seuls 100 supporters du club visiteur pour le premier match et 200 pour le second seront autorisés à assister aux deux rencontres. Les deux clubs locaux seront soutenus respectivement par 1000 et 10800 supporters.

L’Espérance ST qui a réussi à refaire son retard lors des matchs de rattrapage, ce qui lui a valu de talonner le CA Bizertin et le CS Sfaxien (21 pts) avec un seul point de retard lorgne sur la première place lors de son déplacement pour affronter la JS Kairouan qui occupe la 11e place (8 pts) d’autant que les co-leaders bizertin et sfaxien seront à l’épreuve du déplacement respectivement à Gabès (SG) et à Sousse.