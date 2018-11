Coupe de la Confédération/tour préliminaire : résultats des matches aller

Résultats des matches aller du tour préliminaire de la coupe de la Conféderation africaine de football disputés mardi et mercredi.

Nouakchott Kings (Mtn) – Stade Abidjan (Civ) 1-2

Al Ahli Shendi (Sud) – AS Nyuki (Cod) 1-0

Petro Atletico Luanda (Ang) – Orapa Utd (Bot) 4-0

CotonTchad (Tch) – Gomido (Tog) 2-0

Hassania Agadir (Mar) – AS Garde Nationale (Nig) 4-0

Génération Foot (Sen) – Djoliba (Mli) 0-0

USM Bel-Abbes (Alg) – LISCR (Lbr) 4-0

Enugu Rangers (Ngr) – Defence Force (Eth) 2-0

Salitas FC (Bfa) – Wakriya AC (Gui) 2-0

Mtibwa Sugar (Tan) – Northern Dynamo (Sey) 4-0

DC Motema Pembe (Cod) – Anges Fatima (Rca) 4-1

San-Pedro (Civ) – Armed Forces (Gam) 1-1

Cercle Mbéri Sportif (Gab) – Silver Strikers (Maw) 1-0

Elgeco Plus (Mad) – Deportivo Unidad (Geq) 3-1

Miracle Club (Com) – Al Ittihad (Lby) 0-8

New Stars (Cmr) – Vital’O (Bdi) 0-0

Kariobangi Sharks (Ken) – Arta/Solar7 (Dji) 6-1

Ashanti Kotoko (Gha) – pas désigné (Cmr) annulé

Free State Stars (Rsa) – Mukura Victory (Rwa) 0-0

Green Eagles (Zam) – Young Buffaloes (Esw) 2-0

NA Hussein Dey (Alg) – Diables Noirs (Cgo) 2-0

Green Buffaloes (Zam) – Al Merreikh Juba (Ssd) 2-0

Kaizer Chiefs (Rsa) – Zimamoto FC (Zan) 4-0

Les matches retour se dérouleront le 4 décembre prochain.

(ndlr:) Huit autres clubs ont, en raison de leur classement, un accès direct au second tour, les Tunisiens de l’Etoile du Sahel et du CS Sfaxien (triple vainqueur de l’épreuve), les Egyptiens d’Al Masry et du Zamalek, les Libyens d’Al Ahly Tripoli, les Marocains du Raja de Casablanca, les Ougandais du Kampala CCC et les Soudanais d’Al Hilal Obeid.