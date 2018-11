Classement mondial FIFA : La Tunisie perd 4 places et son leadership continental

La sélection Tunisienne de football a perdu quatre places mondiale ainsi que son leadership africain et se trouve à la 26ème position du classement de la FIFA du mois de novembre 2018, publié jeudi.

Au niveau continental, les Aigles de Carthage qui ont perdu leur deux derniers matchs devant respectivement l’Egypte (2-3) à Alexandrie en éliminatoires de la CAN 2019 et le Maroc (0-1) à Tunis, ont cédé leur leadership au Sénégal (23e, plus 2), qui est désormais la formation africaine la mieux classée.

Derrière la Tunisie, se trouve le Maroc qui a gagné 7 places et s’est hissé à la 40ème place, le Nigeria (44ème, 0) et la RD Congo (49ème, -3).

le trio de tête reste inchangé avec la Belgique qui devance toujours la France, le Brésil et la Croatie.

Le Soudan (127e) a signé la progression la plus forte en gagnant 8 crans, tandis que la Russie a accusé le recul le plus lourd, chutant de 7 crans pour se situer à la 48è position.

Classement du mois de novembre :

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Croatie

5. Angleterre

6. Portugal (+1)

7. Uruguay (-1)

8. Suisse

9. Espagne

10. Danemark

…

23. Sénégal (+2)

26. Tunisie (-4)

40. Maroc (+7)

44. Nigeria

49. RD Congo (-3 )

51. Ghana (+1)

55. Cameroun (-4)

56. Egypte (+2)