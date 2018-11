Bundesliga -13e journée : Dortmund pour consolider son leadership

Dortmund, leader de la Bundesliga, aura l’occasion samedi de consolider son fauteuil, en accueillant Fribourg (11e), pour le compte de la 13e journée, alors que le Munich, 5e à neuf points, devra lui confirmer à Brême le renouveau entrevu mardi en Ligue des

champions.

Le Borussia qui vient de sa qualifier pour les 8es de finale de Ligue des champions est sur de rester encore leader de la Bundesliga dimanche soir, forts de leurs 4 points d’avance sur le second Munchengladbach, qui aura une partie difficile à Leipzig dimanche (14h30), dans la plus grosse affiche de cette 13e journée. Mais, par contre le Bayern n’effectuera un déplacement non sans danger à Brême, 7e du classement, et la crise couve toujours.

Après l’ample victoire contre Benfica (5-1), Niko Kovac a taclé ses joueurs, en leur rappelant leur devoir national: “Quand nous jouons en Ligue des champions, ou contre les présumées grosses équipes en Bundesliga, à je vois que mon équipe peut le faire. Mais quand nous jouons contre des petits, nous croyons que ça va venir tout seul, que nous n’avons pas besoin d’être concentrés 90 minutes”.

Le Bayern a concédé cette saison trois nuls à Augsbourg, Fribourg et Düsseldorf, à chaque fois après avoir mené au score. “Ce sont six points qui nous manquent, et la situation serait totalement différente si nous les avions”, a regretté Kovac.

Il a par ailleurs reconnu que certains joueurs ne le soutenaient pas dans le vestiaire: “Je dirais qu’ils (les médias) parlent de quatre joueurs qui sont contre moi, mais pas de ceux qui sont de notre côté, et il y en a beaucoup”, a-t-il dit. Selon le magazine Kicker, Franck Ribéry, Arjen

Robben, Mats Hummels et Thomas Müller ont critiqué leur coach en interne.

Schalke, la troisième équipe allemande qualifiée en Ligue des champions, se déplace à Hoffenheim pour tenter de poursuivre sa lente remontée du classement. Victime d’un début de saison catastrophique, l’équipe de Gelsenkirchen pointe en 14e position.