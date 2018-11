Ligue 1 (8e Journée) : Défaite par pénalité infligée à l’US Monastir face à l’ES Metlaoui

La Ligue Nationale de Football Professionnelle (LNFP) a infligé une défaite par pénalité à l’US Monastir face à l’ES Metlaoui (2-0) assortie de trois matchs à huis clos et une amende de 4000 dinars, annonce la LNFP au terme de sa réunion hebdomadaire tenue mardi.

La triple sanction du club sahélien intervient après l’arrêt du match qui l’opposait dimanche à domicile face à l’ES Metlaoui pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1, suite à la blessure de l’arbitre assistant Slim Jebeniani à coup de jet de pierre alors que le club du bassin minier menait 1 à 0.

Après ce nouveau revers, la formation monastirienne qui court toujours derrière sa première victoire de la saison (7 défaites et 1 nul), reste enlisée à la dernière place avec 1 seul point.

En revanche, l’ES Metlaoui fait une bonne affaire en décrochant sur tapis vert sa deuxième victoire de la saison et fait un bon au classement en remontant à la 10e place devant le C.Africain à la différence de buts (8 pts chacun)

La Ligue a infligé les autres sanctions suivantes au terme des matchs comptant pour la Ligue 1 et la Ligue 2 disputés le week end :

– Blâme et amende de 1500 d infligés au CS Sliman (L2) pour jets de projectiles

– Blâme et amende de 1500 d infligés à l’OC Kerkennah (L2) pour jets de bouteilles

– Blâme et amende de 2500 d au S.Tunisien (L1)

– Blâme et amende de 7500 d infligés au CS Sfaxien (L1) pour jets de projectiles avec récidive

– Blâme et amende de 7500 d infligés à la JS Kairouan pour jets de bouteilles avec récidive

– Amende de 2000 d assortie de 3 matchs à huis clos au CO Sidi Bouzid (L2) pour envahissement de supporters du terrain ayant entraîné l’arrêt de la rencontre

– Amende de 2000 d et un match à huis clos infligés au S.Gabésien (L1) pour jets de pierres ayant entraîné l’arrêt du match

– Amende de 2000 d et un match à huis clos infligés au CS Jebeniana (L2) pour agression contre l’arbitre et le club adversaire après la fin de la rencontre

– Deux matchs de suspension pour l’entraîneur des gardiens de l’US Monastir Faouzi Ouni assortis d’une amende de 5000 d pour comportement anti-sportif à l’égard de l’arbitre

– Deux matchs de suspension et une amende de 500 d infligés au médecin de la JS Kairouan Abderrahman Daadouche pour comportement inconvenant à l’égard de l’arbitre l

Classement actualisé de la Ligue 1 après la défaite par pénalité de l’US Monastir face à l’ES Sahel :

Classement

Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CS Sfaxien 20 8 6 2 0 11 2 +9

2) Espérance ST 19 8 6 1 1 12 4 +8

3) CA Bizertin 18 8 5 3 0 12 5 +7

4) ES Sahel 16 8 4 4 0 13 6 +7

5) Stade Tunisien 12 8 3 3 2 10 9 +1

-) US Tataouine 12 8 3 3 2 9 9 0

7) US Ben Guerdane 9 8 2 3 3 8 8 0

-) Stade Gabésien 9 8 2 3 3 6 6 0

-) JS Kairouan 9 8 2 3 3 6 8 -2

10) ES Métlaoui 8 8 2 2 4 6 8 -2

-) Club Africain 8 8 2 2 4 5 11 -6

12) CS Hammam-Lif 6 8 1 3 4 6 10 -4

13) AS Gabès 4 8 1 1 6 6 15 -9

14) US Monastir 1 8 0 1 7 6 15 -9