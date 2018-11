Tunisie – Alerte météo : Des vents violents attendus, durant cette nuit et demain

Des vents forts à très forts sont annoncés, pour cette nuit et la journée de demain, mardi 27 novembre 2018, sur les régions du nord. Ils souffleront à une vitesse variant entre 60 et 80 km/h, atteignant temporairement, 100 km/h en rafales.

Ces vents intéresseront demain, les régions du centre, selon un bulletin spécial de l’INM, publié lundi après-midi.

Des pluies isolées et temporairement orageuses sont aussi, attendues sur le nord avec une baisse des températures. Les maximales seront comprises entre 12 et 17°C au nord et les hauteurs et entre 16 et 20°C, dans le reste du pays.