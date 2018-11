Tunisie – Gabès : L’Union régionale patronale boycotte la nouvelle tarification de la STEG

Lors d’une réunion urgente tenue, vendredi soir, à Gabès, et axée sur la nouvelle tarification appliquée à la consommation d’électricité et de gaz, l’Union Régionale de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat (URICA) décide de suspendre le paiement des factures de la STEG jusqu’à l’annulation des augmentations et le retour aux tarifs de janvier 2018.

L’URICA avertit la STEG contre les conséquences d’un éventuel recours à la coupure de l’électricité dans les entreprises de la région et les dégâts matériels que cela peut engendrer.

Les entreprises affiliées à l’URICA menacent de suspendre leurs activités si la STEG n’annule pas ces augmentations tarifaires, lit-on dans le communiqué issu de la réunion.

Jusqu’à présent, sept unions régionales de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat (Gabès, Sousse, Monastir, Sfax, Nabeul, Mahdia et Kairouan) ont décidé de boycotter les factures de la STEG.