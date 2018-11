Ligue 1 (8e Journée) : Le duo de tête contraint au nul

Le leader sfaxien et son dauphin bizertin ont été condamnés au partage des points, samedi, à l’occasion de leur déplacement respectivement chez le Stade Tunisien (0-0) et l’Etoile du Sahel (1-1), dans le cadre de la 8e journée de la ligue 1 professionnelle de football qui sera clôturée dimanche.

Au Bardo, les Sfaxiens ont réussi à arracher le point de l’égalisation au Stade Tunisien, le deuxième nul de la saison qui leur suffit pour conserver leur leadership avec 20 points, et garder la même distance qui les sépare de leur dauphin, le CA Bizertin (18 points).

Les Stadistes dont c’est le deuxième match nul de suite, conservent quant à eux leur 5e position avec 11 points.

La formation bizertine, en déplacement à Sousse, a décroché de son côté, un nul positif face à l’Etoile du Sahel (1-1) lui permettant de garder sa place derrière le leader, à deux longueurs de son adversaire du jour (3e, 16 points) qui partage désormais la troisième place avec l’Espérance de Tunis.

Les étoilés ont été les premiers à ouvrir le score par Yassine Chikhaoui sur penalty (21). Evouant à dix en seconde période après l’expulsion de Karim Aouadhi (54e), les locaux, n’ont pas trop résisté face aux assauts des cabistes qui ont arraché l’égalisation à la 70e par Aliou Cissé.

Ce statu quo en tête du classement pourra profiter à l’Espérance de Tunis qui ira affronter dimanche le Stade Gabésien (9 points). En cas de victoire, les champions sortants pourront s’emparer de la deuxième place et se rapprocher davantage du leader.

Vendredi, en ouverture de la 8e journée, le Club Africain à renoué avec la victoire après cinq journées sans, en battant l’AS Gabès (2-1) à El Menzah, leur permettant de s’éloigner de la zone rouge (9e avec 8 points).

Les résultats

Samedi

Au Bardo:

S.Tunisien – CS Sfaxien 0-0

A Sousse:

ES Sahel – CA Bizertin 1-1

Déjà joué

Vendredi

Stade d’El Menzah:

Club Africain – AS Gabès 2-1

Dimanche 25 novembre

A Hammam-lif:

CS Hammam-Lif – US Tataouine

A Monastir:

US Monastir – ES Métlaoui

A Kairouan:

JS Kairouanaise – US Ben Guerdane

A Gabès:

S. Gabésien – Espérance ST

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CS Sfaxien 20 8 6 2 0 11 2 +9

2) CA Bizertin 18 8 5 3 0 12 5 +7

3) Espérance ST 16 7 5 1 1 11 4 +7

4) ES Sahel 16 8 4 4 0 13 6 +7

5) Stade Tunisien 12 8 3 3 2 10 9 +1

6) US Ben Guerdane 9 7 2 3 2 8 6 +2

-) Stade Gabésien 9 7 2 3 2 6 5 +1

-) US Tataouine 9 7 2 3 2 7 8 -1

9) Club Africain 8 8 2 2 4 5 11 -6

10) CS Hammam-Lif 6 7 1 3 3 5 8 -3

-) JS Kairouan 6 7 1 3 3 4 8 -4

12) ES Métlaoui 5 7 1 2 4 4 8 -4

13) AS Gabès 4 8 1 1 6 6 15 -9

14) US Monastir 1 7 0 1 6 6 13 -7