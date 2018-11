Grève : Le syndicat de la Garde présidentielle affirme son “soutien total et absolu” aux revendications populaires

Le syndicat du corps chargé de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles a affirmé jeudi son “soutien total et absolu” aux mouvements de l’organisation ouvrière et à ses revendications légitimes face à l’incapacité du gouvernement à lutter contre la hausse continue des prix, l’augmentation inéquitable des pensions et la difficulté à mettre fin à la dégradation du pouvoir d’achat des fonctionnaires d’Etat.

Dans une déclaration jeudi, le syndicat dénonce, “vivement” ce qu’il qualifie de “campagnes de dénigrement” ciblant l’organisation, ses bases militantes et ses cadres”.

Le syndicat appelle toutes les parties participant au rassemblement de protestation qui a lieu devant le parlement, à coopérer et à éviter tout affrontement avec les forces de sécurité chargées de leur protection afin de barrer la route à ceux qui chercheraient à faire dévier ces mouvements de leur caractère pacifique.

Le syndicat appelle le groupe chargé de la protection du parlement ainsi que tous les corps de sécurité à faire preuve de retenue et de professionnalisme et à respecter les principes de la police républicaine sans aucun parti pris. Il affirme, dans sa déclaration, son adhésion aux revendications populaires légitimes et son engagement à défendre l’institution sécuritaire contre toute tentative visant à réprimer les mouvements pacifiques.