Tunisie : Le climat social à la tête de l’ordre du jour des travaux de la séance plénière de l’ARP

La grève générale de la fonction publique, prévue jeudi, a été placée, mercredi, à la tête de l’ordre du jour des travaux de l’ARP consacrée, mercredi, à l’examen du projet de loi portant création de la société nationale de prospection des eaux et de la loi de finances complémentaire pour l’année 2018.

Cette proposition, présentée par le député Ahmed Seddik (Front populaire), a été adoptée avec 84 voix pour au cours de la séance à laquelle ont assité 101 députés et dans laquelle le gouvernement était représenté par le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques et de la pêche Abdallah Rabhi.

Seddik a requis d’inscrire à l’ordre du jour le point relatif au climat social, conformément à l’article 110 de la Constitution. Après avoir été débattue par les députés, cette proposition a été retenue et il a été décidé de débattre pendant une heure et demi du climat social sur la base des résultats des discussions tenues entre le gouvernement et l’UGTT. Il sera, ensuite, procédé à l’examen du projet de loi portant création de la société nationale de prospection des eaux et de la loi de finances complémentaire pour l’année 2018.

Pour rappel, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi a annoncé, mardi, l’échec des négociations avec le gouvernement concernant les augmentations salariales dans la fonction publique et par conséquent le maintien de la grève générale dans ce secteur, décidée pour le jeudi 22 novembre.