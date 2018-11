Tunisie – Météo : Pluies isolées sur certaines régions du pays

Des passages nuageux seront parfois abondants avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées sur le nord et localement le centre et le sud. Vent de Sud-Ouest fort de 50 à 70 km/h prés des côtes et modéré de 20 à 45 km/h à l’intérieur du pays avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

La mer sera très agitée. Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 15 et 20°C sur le nord et les hauteurs et entre 18 et 22°C sur le reste du pays.

Prévisions pour Mercredi 21 Novembre 2018

Ciel passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Ouest, assez fort de 30 à 50 Km/h prés des côtes Nord et faible à modéré de 15 à 30 Km/h ailleurs. La Mer sera agitée sur les côtes nord, houleuse sur les autres zones.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 22°C sur le nord et le centre, voisines de 16°C sur les hauteurs et entre 20 et 24°C sur le sud.