Prêts personnels en tête : 98% des demandes concernent ce type de prêt

Le directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, Tawfik Katrou, a révélé que la première semaine de mise en œuvre des nouvelles procédures liées au système de prêts a été marquée par une augmentation significative des demandes d’informations sur les procédures, les conditions d’obtention de ces prêts, et leur nature, avec plus de 30 000 demandes d’information enregistrées au cours de cette brève période.

Au cours de cette période, 20 000 formulaires ont été retirés et plus de 1500 demandes de prêts ont été soumises. Katrou a expliqué dans une déclaration au journal Al-Sabah, publié ce mardi 13 février 2024, que 98% des demandes ou des demandes d’informations soumises concernaient des prêts personnels et, dans une moindre mesure, des prêts automobiles.

En ce qui concerne les prêts immobiliers, leur taux d’intérêt a été fixé à 6,75%, ce qui est inférieur au taux d’intérêt directeur ne dépassant pas 8%, sur une période de 20 ans en attendant une décision officielle précisant les procédures, les textes juridiques régissant cette catégorie de prêts, les taux d’intérêt qui leur sont applicables, la durée de remboursement, et les conditions d’obtention.

Il convient de mentionner qu’à partir du début du mois de février en cours, la Caisse de retraite et de prévoyance sociale a lancé des prêts facilités, divisés en trois catégories : prêt personnel, prêt automobile et prêt immobilier.