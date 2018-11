L’Union des enseignants universitaires et chercheurs Tunisiens entame une grève périodique de trois jours

L’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) a annoncé qu’elle entame à partir de ce lundi une grève périodique de trois jours, décidée en réaction à la non application de l’accord conclu le 7 juin 2018 avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans une déclaration rendue publique dimanche, l’Union des enseignants universitaires et chercheurs annonce qu’elle a reçu aujourd’hui une réponse du ministère de l’Enseignement supérieur qui refuse de fixer une séance de travail ce lundi en vue de se mettre d’accord sur un calendrier de négociation sur les incidences financières du nouveau statut des chercheurs universitaires.

Le fait de rejeter cette revendication “raisonnable” montre les tergiversations du ministère à propos du respect de la grille des salaires des chercheurs universitaires, estime IJABA.

IJABA avait décidé d’organiser une grève périodique de trois jours les 19, 21 et 23 novembre 2018), puis les 27 et 29 novembre 2018 ainsi que le 1er décembre 2018. Elle avait, également, décidé d’observer une grève administrative en bloquant les notes des devoirs de contrôle et des travaux pratiques, selon un préavis de grève lancé le 4 novembre dernier.

Le ministère de l’Enseignement supérieur avait précisé, mardi dernier, que tous les points mentionnés dans le préavis de grève ont été clarifiés lors d’une séance de travail présidée par le Directeur général de l’Enseignement supérieur Maher Kassab et à laquelle ont pris part deux membres du bureau exécutif de IJABA.