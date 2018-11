Tunisie – Pèlerinage : Démarrage mardi 20 novembre des inscriptions à distance

Le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum a affirmé samedi que l’opération des inscriptions à distance pour le pèlerinage démarre mardi prochain pour une durée d’un mois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la conférence annuelle du Mouled à Kairouan, il a soulevé les difficultés rencontrées dans l’organisation de la saison du pèlerinage en raison du manque des ressources financières et matérielles.

Le ministre qui prévoit une hausse des candidatures au pèlerinage en 2019, a fait observer que 6 employés seulement sont en charge du traitement des dossiers.

Par ailleurs, le ministre a dénoncé “une campagne de dénigrement” ciblant le département, en l’accusant de blanchiment d’argent, en rapport avec la signature, récemment, d’un programme de coopération entre la Tunisie et le Koweït.

Il a mis en avant la solidité des relations entre les deux pays, précisant que le Koweït s’est dit disposé à financer la construction d’une mosquée dans la localité d’El Hrairia et du nouveau siège de l’Institut Supérieur de théologie et que les fonds proviennent des Awqafs.

Un programme exécutif de coopération entre la Tunisie et le Koweït a été signé, dimanche dernier à Tunis.

Signé par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, et le ministre koweïtien de la Justice, des Awqafs et des Affaires islamiques, ce programme prévoit l’engagement du Koweït à financer la construction, à El Hrairia, de la Mosquée Zeitoun et du nouveau siège de l’Institut Supérieur de Théologie. Ce dernier assurera la formation des prédicateurs, des Imams et des cadres religieux.