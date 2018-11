Tunisie : Le diabète en constante augmentation au cours de la dernière décennie

La prévalence du diabète en Tunisie est passé de 9% en 2007 à 15% en 2017, a fait savoir Pr. Olfa Essais Bedoui, professeur agrégée en endocrinologie.

S’exprimant lors d’un atelier sur la diététique intitulé ” prise en charge nutritionnelle du diabétique type2 ” organisé, samedi, à la cité des sciences à Tunis, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, Bedoui a ajouté qu’un patient sur deux n’est pas diagnostiqué et ne se connait pas diabétique, d’où l’importance de la sensibilisation, a-t-elle dit.

D’après Professeur Bedoui, le diabète prend des proportions importantes dans le monde entier. En effet, a-t-elle indiqué, en 2015, plus de 400 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète.

Dans la région MENA (moyen-orient et Afrique du nord), le nombre s’élève à près de 60 millions de personnes diabétiques, a-t-elle ajouté.

Le diabète peut entrainer de graves complications touchant le cerveau, les vaisseaux sanguins ou conduire à l’amputation des membres inférieurs, a-t-elle fait savoir.

Un diagnostic précoce peut réduire de 80% le risque de devenir diabétique, a-t-elle affirmé. Plus on détecte tôt la maladie, plus on augmente les chances de rétablir une glycémie normale et plus le risque de complications s’amenuise.

Les mesures préventives de base consistent en un contrôle régulier du poids, une saine alimentation et une activité physique quotidienne.