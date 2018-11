CAN-2018 – Egypte vs Tunisie : Un prestige à défendre

La qualification déjà en poche, les Aigles de Carthage et les Pharaons s’affronteront ce mercredi au stade Borj Al Arab à Alexandrie dans un derby nord-africain dont le seul enjeu est un prestige à défendre, dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du groupe J de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun2019).

La Tunisie occupe, au terme de la quatrième journée, la tête du groupe J avec 12 points, devant l’Egypte (2e, 9 points), tandis que Eswatini (ex-Swaziland) et le Niger ferment la marche avec 1 point au compteur chacun.

Une semaine après le sacre continental remporté par l’Espérance de Tunis en Ligue des champions aux dépens des Egyptens d’Al Ahly, au bout d’une double confrontation palpitante et mouvementée aussi bien sur le rectangle vert qu’ailleurs, une nouvelle confrontation tuniso-égyptienne qui ne manquera pas d’être intense et prometteuse entre les deux meilleures sélections du continent, aura lieu ce vendredi.

Le onze national, auteur de quatre victoires successives en éliminatoires qui lui ont permis de composter dès la journée précédente sa qualification en phase finale de la compétition pour la 14e fois de suite, tentera de rester dans une dynamique de victoire pour conserver son leadership du groupe et conforter son statut de première nation africaine au classement mensuel de la Fifa (22e).

Un grand défi se dresse aussi bien pour les coéquipiers de Wahbi Khazri que pour le duo Maher Kanzari-Mourad Okbi, qui a pris la relève à Faouzi Benzarti, limogé à la surprise générale par la fédération tunisienne de football, puisqu’ils auront affaire à un adversaire coriace qui abordera ce match sous le signe de “la revanche”, après sa défaite au match aller à Radès (0-1), dans l’objectif d’arracher la première place du classement, compte tenu de son meilleur goal-average.

Ce sera la grande explication entre une équipe tunisienne comptant la meilleure ligne défensive avec 1 seul but encaissé, et une formation égyptienne possèdant la meilleure ligne offensive avec 12 buts marqués, et qui tentera chacune de bien manier son arme et de mettre en valeur ses atouts pour remporter ce duel.

La présence d’esprit et la concentration seront les maîtres-mots dans ce genre de confrontations où les nerfs seront à vif et la pression pesera lourd surtout dans les premières minutes du jeu au cours desquelles les Pharaons tenteront de mettre tout leur poids pour faire la différence d’entrée, sous la conduite de leur maestro Mohamed Salah.

Malgré l’absence des pivots Mohamed Amine Ben Amor et Ghailène Chaalali pour blessure, le staff technique des aigles de Carthage ne sera pas en manque de solutions lui permettant de maintenir l’équilibre en milieu du terrain, notamment après le retour de Ferjani Sassi, absent lors des trois dernières sorties de la sélection nationale, tandis que Wahbi Khazri, toujours performant sous les couleurs de Saint-Etienne, et le jeune prometteur Firas Chaouat seront le fer de lance de l’attaque tunisienne.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l’arbitre sud-africain Victor Gomez et ses assistants Zakhili Suela et Johannes Mushedi.