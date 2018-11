Egypte – Tunisie : Les Pharaons au complet, examen médical pour Mahmdou Ahmdi

La sélection Egyptienne de football a effectué mardi soir une séance d’entrainement à l’annexe du stade Borj El Arab d’Alexandrie en préparation au match face à la Tunisie vendredi à partir de 17h00 (HT) qui se déroulera sur le central du même stade dans la cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019 (Groupe J).

Tous les joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur Javier Aguirra étaient présents sur le terrain après l’arrivée des professionnels d’Angleterre Mohamed Salah (Liverpool) Mohamed El Neni (Arsenal) et Wissem Morsi (Wingan) et de trois autres joueurs locaux, Mohamed Hamdi et Ahmed Amine Mansour (Pyramids), Islam Jaber (Dakhlia) et Tahar Mohamed (Arab Constrictor) qui ont rejointle groupe mardi à Alexandrie.

En fin de séance Mahmoud Hamdi a ressenti une douleur à la cuisse et le staff médical a décidé de le soumettre à un examen médical, indique la fédéation égyptienne de football sur son site inernet officiel.

Le staff technique égyptien rappelle-t-on avait décidé dimanche soir d’écarter de la liste, les joueurs d’Al Ahly Amrou Soulia et Mohamed Hani qui se sont blessés lors de la finale retour de la ligue des champions d’Afrique perdue 0-3 devant l’Espérance Sportive de Tunis, disputée vendredi dernier au stade de Radès.

La Confédération africaine de football (CAF) avait désigné un trio arbitral sud-africain pour diriger le match Egypte/Tunisie composé de l’arbitre Victor Gomez et des assistants Zakhili Suela et Johannes Mushedi.

Au terme de la 4e journée, les Aigles de Carthage occupent la tête du tableau du Groupe J avec 12 points, devant le onze égyptien (9 pts), tandis que e-Swatini (ex-Swaziland) et le Niger ferment la marche avec 1 point chacun.

Au match aller rappelle-t-on joué le 11 juin 2017 à Radès, la Tunisie avait battu l’Egypte (1-0).