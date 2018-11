Tunisie : La situation sécuritaire est stable (Zbidi)

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a affirmé que la situation sécuritaire est stable grâce à la vigilance et la promptitude des unités militaires et sécuritaires et à la coordination entre eux.

Au cours d’une séance d’audition devant la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes de l’Assemblée des représentants du peuple, le ministre a estimé que la menace terroriste est toujours présente, la qualifiant de sérieuse notamment face à la présence, sur les hauteurs ouest de la Tunisie, de dizaines de terroristes, sans oublier certaines cellules dormantes dans les villes et des éléments terroristes au niveau des frontières tuniso-libyennes.

Il a indiqué que les unités militaires sont en état d’alerte permanent pour parer à toute éventuelle infiltration de ses éléments dans le territoire tunisien. Il a relevé que des informations récurrentes, qui nous parviennent depuis 14 mois, font état de la présence d’éléments terroristes sur les frontières tuniso-libyennes.

Le ministre a passé en revue les principales opérations menées par les unités militaires en matière de lutte contre le terrorisme. Depuis le 1er janvier 2018, l’Armée a mené 877 opérations dans les différents gouvernorats du pays auxquelles ont participé 35 mille militaires.

Par ailleurs, Abdelkrim Zbidi a mis l’accent sur l’importance d’organiser l’Etat d’urgence à travers la promulgation d’une loi organique à même de remplacer le décret n°78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l’état d’urgence. Ce décret, a-t-il estimé, a un impact négatif sur l’investissement et le tourisme et ne répond plus aux nécessités de la situation. Pour lui, ce décret est anticonstitutionnel en ce qui concerne les libertés individuelles.