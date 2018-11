JCC 2018 : La Tunisie invitée d’honneur du Festival du Film Africain de Louxor 2019

A l’occasion de leur présence à la 29ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage qui se sont déroulées du 3 au 10 novembre 2018, le directeur du festival du Film Africain de Louxor (Egypte) l’acteur Sayed Fouad et la réalisatrice Azza Al-Husseini directrice artistique du festival ont dans une conférence de presse organisée à la maison de la culture Ibn Khaldoun annoncé sue la huitième édition du festival qui se tiendra du 15 au 21 mars 2019 mettre à l’honneur la Tunisie et le cinéma tunisien à travers l’organisation de plusieurs activités artistiques et l’invitation d’un grand nombre d’hommes de cinéma tunisiens.

Dans ce focus “Tunisie”, 5 films de fiction tunisiens seront projetés. Le programme prévoit également une conférence sur l’histoire et les perspectives du cinéma en Tunisie, ainsi qu’une exposition d’affiches de films tunisiens produits durant les 50 dernières années. A cette occasion, un ouvrage sera publié sur le cinéma tunisien durant le troisième millénaire en deux langues (français et arabe) écrit par le tunisien Tarak Chaabane . Plusieurs réalisateurs et hommes de cinéma tunisien de différentes générations seront invités pour parler de leurs expériences cinématographiques.

A cette occasion Sayed Fouad a déclaré que cette initiative est une reconnaissance au rôle important que joue le cinéma tunisien dans la région de l’Afrique du Nord et le niveau privilégie qu’il a atteint au cours des dernières années. Il a, par ailleurs, souligné que le festival de Louxor considère les JCC comme “son ainé” et un “modèle à suivre”.

Il a, par ailleurs, mentionné que des démarches seront déployées pour inviter des représentants des JCC et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) ainsi que des distributeurs de films tunisiens pour examiner les moyens de commercialiser le film tunisien en Egypte.

De son côté, Azza Al-Husseini a relevé qu’une publication spéciale Cinéma tunisien sera publiée lors de la prochaine édition du festival du film africain de Louxor pour faire connaitre le cinéma tunisien et le rôle du CNCI en vue de promouvoir l’industrie cinématographique en Tunisie. Les films tunisiens seront présents, a-t-elle ajouté, dans les différentes sections du festival.

Selon elle, la Tunisie a été choisie comme invitée d’honneur étant donné “l’intérêt historique qu’elle portait au cinéma africain d’une manière générale ainsi que pour sa production de films, son soutien et sa présentation de nouveaux venus africains sur la scène cinématographique au public africain et non africain”.

Le Festival du Film Africain de Louxor est organisé par la Independent Shabab Foundation (ISF) avec le soutien des Ministères de la Culture, des Affaires Etrangères, du Tourisme, de la Jeunesse et de la Banque Ahli d’Egypte en coopération avec le gouvernorat de Louxor et le Syndicat des cinéastes égyptiens.