Ligue des champions d’Afrique : La presse tunisienne salue la “Remontada historique” de l’Espérance

“Une Remontada historique”, expression qui revient dans la plupart des articles de la presse tunisienne parue samedi 10 novembre, après l’exploit de l’Espérance Sportive de Tunis qui a remporté son troisième trophée de la ligue des champions d’Afrique aux dépens d’Al Ahly (3-0), vendredi soir au Stade de Radès en finale retour.

Ce sacre fait la une de tous les journaux nationaux, dont la plupart des manchettes se sont ornées des couleurs sang et or et de la photo du prestigieux et tant convoité, trophée continental hissé par la famille espérantiste conduite par le président du club, Hamdi Meddeb, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Sous le titre la “Remontada”, le quotidien en langue arabe “Al Sabah”, souligne que “la domination Ahlaouie s’est arrêtée”. Grace à cette large victoire de 3 buts à 0, l’Espérance a prouvé qu’elle est actuellement l’équipe la plus forte du continent africain. Ce troisième sacre en Ligue des champions est arrivé au bon moment où le club célèbre son centenaire”.

“Félicitations aux supporters des rouge et jaune pour cet exploit qui les conduit en coupe du monde des clubs qui va débuter bientôt aux Emirats Arabes Unis” ajoute l’auteur de l’article.

“C’est le plus beau cadeau du centenaire”, titre un autre article d’Essabah. Toute la Tunisie s’est couverte des couleurs sang et or pour soutenir ce grand public de l’Espérance. La finale d’hier (ndlr: vendredi) entre l’Espérance et Al Ahly a été riche sur tous les plans.

L’Espérance a réalisé une victoire historique malgré les événements du match aller au stade Borj El Arab d’Alexandrie en marquant 3 buts à 0 dans un stade de Radès comble, rempli de supporters qu’on n’avait pas vu depuis des années. Les sang et or ont trouvé un grand soutien auprès de tous les Tunisiens de toutes les couleurs et de divers appartenances”.

De son coté, le journal “Al Maghreb” souligne que le “Doyen” des club a réalisé l’exploit, malgré la grande injustice du match aller qui a vu l’arbitre siffler deux penaltys imaginaires pour les cairotes, de s’emparer du trône africain en battant Al Ahly d’Egypte dans une finale qui restera gravée à jamais dans la mémoire du grand public sang et or et a prouvé une nouvelle, qu’il est le meilleur soutien de son équipe qui le lui a bien rendu en lui offrant le plus précieux des cadeaux du centenaire”.

Plusieurs joueurs se sont illustrés lors de ce match et particulièrement Saad Beguir ajoute l’auteur de l’article, rendant un hommage particulier au grand travail effectué par Mouine Chaabani, l’enfant du club qui est entré à son tour dans l’histoire en devenant le plus jeune entraîneur à remporter un sacre continental.”

Sous le le titre “l’Espérance champion d’Afrique pour la troisième fois”, le quotidien “Echourouk” ” félicite la Tunisie pour cette sévère défaite infligée à Al Alhly d’Egypte et pour me trophée hissé par l’Espérance à la sueur de front grâce à la détermination des hommes qui ont pris leur revanche sur le club Cairote qui planifiait de voler ce précieux titre”. L’Espérance méritée son sacre et a prouvé une énième fois que “l’ogre” continental plie peut tomber malade mais ne meurt jamais” ajoute-t-on.

Dans sa “une” le quotidien de langue française”la Presse, sous le titre les “Sang et or en lettres d’or” indique qu’ n dépit de l’injustice dont ils ont été victimes au match aller, les sang et or grâce au doublé de Saad Bguir et (45’1 et 54′) et le but assassin d’Anis Badri (86″), ont écrit en lettres d’or une page de leur histoire en remportant leur troisième trophée de Champion et l’auteur de conclure “Bravo les Champions”.