Caïd Essebsi participe dimanche au Forum de Paris sur la Paix

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, participe, dimanche 11 novembre, à l’invitation du président français Emmanuel Macron, au Forum de Paris sur la Paix qui se tient à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918 et la fin de la première guerre mondiale.

Le chef de l’Etat participe aux côtés de plusieurs dirigeants du monde au lancement d’une initiative intitulée “Pacte international pour l’information et la démocratie” élaborée par une commission internationale composée de personnalités internationales. Cette initiative vise notamment à garantir une presse libre, plurielle et intègre, indique la Présidence de la République dans un communiqué publié samedi.

Quelque 105 pays y ont été invités au Forum de Paris sur la Paix qui se tient du 11 au 13 novembre dans la capitale française. Plus de 60 chefs d’Etat et de gouvernement et dirigeants de grandes institutions internationales sont attendus à Paris.

Le Forum de Paris s’articule autour de cinq thématiques : paix et sécurité, environnement, développement, économie inclusive, nouvelles technologies.

Selon les organisateurs, le Forum de Paris sur la Paix permettra de rapprocher acteurs politiques et citoyens ainsi que tous les acteurs engagés dans la recherche et la mise en œuvre de solutions à ces défis globaux (conflits armés, réchauffement climatique etc.). Acteurs de la société civile, dirigeants d’organisations régionales et internationales, chefs d’Etat et de gouvernement se rencontreront pour faire émerger les solutions de demain.