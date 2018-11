Tunisie : Le chef du gouvernement présente le remaniement ministériel en Conseil des ministres

Le remaniement ministériel annoncé lundi dernier par le chef du gouvernement Youssef Chahed a été présenté ce jeudi en Conseil des ministres.

Lors du Conseil réuni au Palais du gouvernement à la Kasbah, Youssef Chahed a fait un exposé sur le remaniement gouvernemental qui a touché plusieurs membres du gouvernement, saluant “les efforts déployés par toute l’équipe gouvernementale dans l’intérêt supérieur de la nation”.

Il a exprimé ses remerciements aux ministres qui quittent le gouvernement pour “leurs efforts dans l’intérêt de la Tunisie”.

Rappelons que l’article 92 de la Constitution stipule que “le chef du gouvernement est compétent en matière de création, modification et suppression des ministères et des secrétaires d’Etat, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres”.

Lors du Conseil des ministres, il a été également procédé à la présentation du nouveau ministère créé dans le cadre du remaniement en charge de la Fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques. Il s’agit en outre de la désignation d’un ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil des ministres a approuvé sept projets de loi et vingt quatre projets de décrets gouvernementaux dont notamment un projet de décret gouvernemental fixant les circonscriptions judiciaires et les chambres et sections consultatives relevant du Tribunal administratif.

Le Conseil a approuvé également un projet de décret gouvernemental portant nomination de deux membres de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme.