La LNFP inflige une série de sanctions à plusieurs clubs des Ligues 1 et 2

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), réuni mardi, a infligé une série de sanctions à l’encontre de plusieurs clubs à la suite des incidents qui ont émaillé les rencontres de la dernière journée de ligues 1 et 2 professionnelles.

Voici la série des sanctions:

– Club Sfaxien (L1): 3 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour usage de fumigènes

– CS Hammam-Lif (L1): 2500 dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles

– US Tataouine (L1): 5 mille dinars d’amende pour usage et jet de fumigènes

– CS Korba (L2): un match à huis clos pour envahissement du terrain, agression de l’arbitre et le banc de l’équipe adverse, outre le renvoi du dossier disciplinaire du président du club devant la commission de discipline et du fair-play de la FTF et la convocation des joueurs Mahdi Gueddena et Bilel Kobbi devant la même commission

– AS Oued Ellil (L2): 5 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de projectiles avec récidive

– AS Djerba (L2): 1500 dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles