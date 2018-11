EST – Al Ahly (Finale retour) : Appel du CNOT à prêter main forte à l’Espérance ST

Le Comité national olympique tunisien (CNOT) a réaffirmé son soutien à l’Espérance ST et exprimés ses encouragements aux joueurs et au staff technique “pour faire tout leur possible afin de s’imposer” en finale retour de la Ligue des champions d’Afrique face à Al Ahly égyptien.

Il a appelé les joueurs à “se déployer à fond techniquement, physiquement et tactiquement pour atteindre l’objectif souhaité dans le cadre d’une concurrence loyale”.

Dans un communiqué rendu public mardi, le CNOT a appelé la Fédération tunisienne de football (FTF) à continuer de défendre les intérêts de tous les clubs tunisiens dans un esprit sportif et respectueux des valeurs olympiques, se félicitant du soutien continu de l’Etat aux clubs engagés sous les couleurs nationales et de son souci de “renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et les deux peuples frères de Tunisie et d’Egypte dont les liens sportifs ne peuvent que les raffermir”.

Le Comité National Olympique Tunisien a appelé d’autre part les supporters de l’Espérance, et plus particulièrement le public sportif tunisien, “à jouer le rôle du douzième joueur en remontant le moral de son équipe dans un esprit sportif, de saine émulation et de respect du rival, de l’arbitre et des hôtes”.

L’Espérance affrontera Al Ahly le vendredi 9 novembre au Stade Olympique à 20h00 en finale retour de la Ligue africaine des champions.

La finale aller disputer au stade Bourj Al Arab à Alexandrie s’était soldée par la victoire d’Al Ahly (3-1).