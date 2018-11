Awards 2018 : La CAF dévoile les 11 récompenses dans les différentes catégories

La Confédération Africaine de football (CAF) a dévoilé lundi les 11 récompenses qui seront décernées cette année lors de la cérémonie des CAF Awards qui se déroulera à Dakar (Sénégal) le 8 janvier 2019.

Notons que l’identité des joueurs en lice dans les différentes catégories, n’a pas été encore publiée.

1. Meilleur Joueur Africain de l’année

2. Meilleure Joueuse de l’année

3. Joueur espoir de l’année

4. Entraîneur équipe masculine de l’année

5. Entraîneur équipe féminine de l’année

6. Equipe nationale masculine de l’année

7. Equipe nationale féminine de l’année

8. But de l’année

9. Meilleur 11 Africain

10. Trophée Ydnekatchew Tessema du Président de fédération de l’année

11. Platine Award

– Les titres du Joueur Africain de l’année et de la Joueuse africaine de l’année seront déterminés par les comités suivants :

le Comité technique et de développement de la CAF: les experts médias, Légendes et entraîneurs des quart de finalistes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, les entraîneurs et capitaines des 54 associations membres

– Les catégories Joueur espoir de l’année, entraîneur équipe masculine de l’année, entraîneur équipe féminine de l’année, équipe nationale masculine de l’année, équipe nationale féminine de l’année seront élues par :

le Comité technique et de développement de la CAF, les experts médias, Légendes et entraîneurs des quart de finalistes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédératio

– Pour la première fois, FIFPro coordonnera le Meilleur 11 Africain, tandis que le but de l’année sera choisi par un vote public en ligne.

– Les nominés seront sélectionnés en fonction de leur performance entre février 2018 et novembre 2018.