Ligue2 (6e journée) : L’AS Marsa se hisse à la tête de la poule A

L’Avenir sportif de la Marsa a réalisé une bonne opération dimanche en s’imposant en déplacement face au CS Korba (2-1) s’emparant ainsi de la première place du classement de la poule A.

Dans la poule B, le CS Chebba qui a changé d’entraîneur en cours de semaine, s’est montré déterminé à préserver son leadership et à continuer sur la bonne voie empruntée depuis le début de la saison en s’imposant devant jendouba Sport (2-0).

L’AS Marsa et grâce à son expérience est revenu victorieux de son déplacement à Korba après avoir été mené au score à l’heure de jeu sur un but de Nassim Chachia (4′). Le but égalisateur des marsois est intervenu à la 71′ par l’intermédiaire de Sami Naouali avant que Fakhri Amdouni ne tue le match à la 90′ et permettr à son équipe d’occuper la tête du groupe avec 14 points.

De son côté, l’AS Soliman a été tenu en échec sur sa pelouse par l’AS Ariana (1-1), ne réussissant pas à conserver son avance après l’ouverture du score par Walid Dhahri à la 39. L’Ariana est parvenue à arracher le nul par l’intermédiaire de Rassem Riahi à la 81.

L’AS Soliman recule ainsi à la 3e place avec 12 points après la victoire de l’ES Zarzis en déplacement à Midoun face à l’ES Djerba. La capitale de l’olivier réalise donc une bonne opération en inscrivant deux buts dès la première mi-temps par Iheb Traoudi (18) et Chiheb Jebali (25) pour s’imposer finalement malgré la réduction du score par Khalil Guesmi (49) en faveur de l’ES Djerba qui demeure à la 5e place avec 10 points.

L’Olympique de Béja a, quant à lui, assuré être un prétendent sérieux pour l’accession en allant battre l’AS Oued Ellil sur son terrain grâce aux trois réalisations de Said Karchoud (6), Firas Afia (8) et Amir Dridi (24).

Les deux buts inscrits par Cherif Kechrid (69) et Houssem Manai (90+) n’ont pas suffit pour empêcher l’Olympique de Béja de s’emparer de la 3e place (ex aequo avec l’AS Soliman ave 12 points).

La 6e journée a, notamment, été marquée par la première victoire de l’US Siliana cette saison qui recevait l’AS Djerba. Le seul but de la rencontre inscrit sur penalty par Aymen Cherni (18) a permis à son club de se hisser au 8e rang avec 5 points, aggravant ainsi la situation de l’AS Djerba, lanterne rouge de la poule.

S’agissant de la poule B, le CS Chebba se montre déterminé à conserver son leadership (1er, 16 pts). Les deux buts d’Amine Ouaili (39) et de Houssem Ben Salah (67) ont scellé le sort des visiteurs Jendouba Sport, qui stagne à la dernière place du classement avec 3 points.

Dans le haut du tableau de la poule, la concurrence s’accentue après la victoire de l’EGS Gafsa sur l’AS Kasserine 2-0, victoire synonyme de 3e place pour l’EGS Gafsa qui porte son total de points à 12 derrière l’ES Radès (2e, 13 pts).

Pour sa part, le SA Menzel Bourguiba a réalisé un bond dans le classement général en se hissant à la 4e place avec 11 points après s’être imposé en déplacement (2-1) sur le CS Jebeniana qui occupe le 5e rang avec 9 points.

Dans le derby de la semaine, le Stade sfaxien est sorti victorieux de sa confrontation avec l’OC Kerkennah jouée sur l’île.

Les locaux ont ouvert le score à la 58′ par Mohamed Haj Ahmed mais la réaction des visiteurs ne s’est pas faite attendre puisque Kaies Trabelsi a égalisé à la 60 avant qu’Anis Jarboui ne double la mise à la 67′, offrant les trois points de la victoire à son équipe qui se hisse à la 6e place avec 8 points.

L’OC Kerkennah continue à se débattre en bas du tableau avec seulement 3 points à son actif.

De leur côté, l’Olympique de Sidi Bouzid et le Sporting de Ben Arous se sont neutralisés 1-1, ce qui ne fait pas l’affaire des deux équipes qui occupent respectivement le 8e et le 9e rang du classement.