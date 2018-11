Disney Festival de Tunisie du 23 au 25 novembre 2018 dans plusieurs salles à travers le pays

Le Disney Festival de Tunisie revient dans les salles de cinéma du 23 au 25 novembre 2018. Pour cette deuxième édition, des films disney seront projetés dans plusieurs salles de cinéma et espaces culturels de Tunisie répondant aux attentes des cinéphiles petits et grands. Lors de la 1ère édition du Disney Festival de Tunis plus de 20 000 spectateurs ont assisté à des projections et spectacles.

Au programme de Disney Festival de Tunisie 2018 des avant-premières, plus de 50 succès Disney à découvrir ou redécouvrir sur grand écran, de la musique, sans oublier de nombreuses surprises qui à n’en pas douter feront briller les yeux des petits et des plus grands.

Les grandes lignes de la programmation Disney Festival de Tunisie du 23 au 25 novembre 2018 est comme suit:

– Deux avant-premières exceptionnelles de Ralph 2.0 le vendredi soir 23 novembre et Casse-Noisette et les 4 Royaumes le samedi soir 24 novembre, au Colisée de Tunis.

– Projections des chefs d’œuvre Disney en famille avec 50 films au programme dans 20 salles du pays, dont le dernier film Jean-Christophe et Winnie.

– Cerise Calixte, la voix de Vaiana, revient avec 2 concerts accompagnée d’artistes locaux à la Cité de la Culture de Tunis, les samedi 24 novembre et dimanche 25 novembre 2018.

– Pour les plus petits, participez en famille aux séances Mon premier cinéma avec les projections de Mickey Top Départ, et Winnie. Un diplôme sera remis en fin de séance à chaque enfant.

Les salles et cinémas partenaires du Disney Festival de Tunisie 2018 :

A Tunis : Le Palace, Le Colisée, Ciné Jamil, Cinéma Alhambra Zéphyr, Cinéma L’Agora, L’Institut Français de Tunis, La Cité de la Culture de Tunis.

En Tunisie : Le Ciné Théâtre Medina Hammamet, Cinéma Le Palace Sousse et les Maisons de la Culture de Sousse, de Siliana, de Gammarth, de Kebili, de Kairouan, de Ben Arous, de Sidi Bouzid, de Sfax, de Monastir, de Beja et de Médenine.

Retrouvez les informations utiles et l’ensemble de la programmation du Festival sur la page Facebook: bit.ly/disneytunisie2

Les billets du Disney Festival de Tunisie 2018 sont en vente sur le site www.teskerti.tn et dans toutes les salles participantes.