Tunisie : Des composantes de la société civile condamnent l’attentat-terroriste à Tunis

Neuf organisations et associations ont condamné mardi l’attentat-terroriste perpétré lundi à l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale, affirmant que cet attentat a pour dessein de compromettre la stabilité et la sécurité de la Tunisie.

Une femme s’est fait exploser lundi à 13H55 à l’avenue Habib Bourguiba devant le théâtre municipal de Tunis, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Sofiène Zaâg.

” Quinze policiers et cinq civils ont été blessés à la suite de cet attentat-suicide “, selon un dernier bilan fourni par le ministère de l’Intérieur.

Tout en exprimant leur totale solidarité avec les blessés parmi les policiers et les civils, ces associations ont appelé tous les Tunisiens et les forces politiques et civiles à faire preuve d’un surcroit de solidarité et d’entraide et à bannir les conflits collatéraux, afin de réussir à combattre toutes les formes de radicalisation.

Dans une déclaration commune, elles ont affirmé que le terrorisme ne peut être éradiqué par l’adoption de lois répressives, mais plutôt par le respect des libertés individuelles et collectives et la mise en place d’une stratégie nationale qui traite ce phénomène des différents volets économique, social, culturel et éducatif.

Cette déclaration commune a été signée par les associations suivantes :

– Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT),

– Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES),

– Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT),

– Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR),

– Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH),

– Association ” Vigilance ” pour la démocratie et l’Etat civil,

– Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement,

– Association tunisienne pour le développement et la formation, (ATDF),

– Coordination nationale indépendante pour la justice transitionnelle (CNIJT).