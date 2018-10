Tunisie : Création, ce vendredi, d’une Confédération tunisienne des Maires

Plusieurs maires annonceront, ce vendredi, la création de la Confédération tunisienne des Maires, une structure fédératrice visant à unifier les positions des conseils municipaux.

Cet organisme, premier en son genre, permettra d’associer le citoyen à l’action municipale et à la gestion des affaires locales, indique le comité fondateur dans une déclaration publiée mercredi.

Il a, aussi, pour objectif d’associer les citoyens au dialogue social et de faire connaitre les positions des maires affiliés à propos des questions en relation avec leurs activités.

Cet organe œuvrera, en outre, à promouvoir l’action municipale à travers l’encouragement de l’initiative privée et le développement du réseau d’entreprises pour un développement global et durable et pour la création de projets municipaux réussis et efficients.

Le 6 mai 2018, ont été organisées en Tunisie les premières élections municipales post-révolution. Aujourd’hui, on compte 350 municipalités dans les différentes régions du pays.