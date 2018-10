EST – Premeiro de Agosto : Communiqué de la direction de la police de circulation

A l’occasion de la demi-finale retour de la ligue des champions d’Afrique Espérance ST-Premeiro de Agosto, prévue mardi à 17h00 au stade olympique de Radès, la direction de la police de circulation à publié la mise au point suivante:

– Le stationnement de tous les véhicules sur la route nationale (GP1) au niveau du tronçon de la foire BSB et du croisement de Oued Meliane est interdit de 14h00 à 21h00 à l’exception des personnes à destination du stade munies de billets.

– L’ouverture des portes du stade est fixée à 14h00 et sa fermeture à 16h00 alors que l’accès au stade sera interdit au delà de cette heure, sachant que les guichets sont fermés.

– Le parking sud a été réservé aux voitures des supporters de l’Espérance ST et il possible d’y accéder via la route rapide sud en passant par le croisement de Oued Ellil, via la route nationale 1 ou l’échangeur du stade.

– L’accès au parking réservé à la tribune d’honneur est possible via l’entrée principale des détenteurs des billets pour les loges et les journalistes, afin d’éviter l’embouteillage.

La direction de la police de la circulation appelle à respecter le code de la route, à éviter la conduite imprévoyante et les agissements périlleux et rappelle que des mesures légales seront prises contre le transport anarchique et la surcharge des véhicules.