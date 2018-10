Tunisie : Perturbation du trafic routier en raison de la crue de certains oueds

La Garde nationale a annoncé, samedi, l’interruption de la circulation routière sur les tronçons suivants en raison de la crue de certains oueds, à la suite des dernières précipitations:

– La route nationale n°18 reliant Sers et Siliana au niveau de l’oued Tassa en raison de la crue de cet oued. Il est possible d’emprunter la route n°5 d’el-Krib.

– La route asphaltée et non numérotée reliant el-Alaa et Hajeb Layoun au niveau de la localité d’Esserja/Hajeb Layoun en raison de la crue de l’oued Zroud. Il est possible de passer par el-Haouareb.

– La route asphaltée et non numérotée reliant Haffouz et el-Alaa au niveau de Marg-Ellil (Haffouz) en raison de la crue de l’oued de Marg-Ellil. Il est possible de passer par la route locale n°803 (el-Alaa). La route est fermée à la circulation.

– La route régionale n°26 reliant Takelsa et el-Haouaria au niveau de la localité de Rtiba en raison de l’effondrement du pont de Rtiba. La route est fermée à la circulation.

– La route asphaltée et non numérotée reliant la imada de Touila et Menzel Mhiri au niveau de la localité de Sidi Saad en raison de la crue de l’oued Zroud.

– La route asphaltée et non numérotée reliant Borj Diwana et el-Hamima au niveau de la localité de Borj Diwana (Kalaat Snene). Il est possible d’emprunter la route régionale n079 (el-Hamima/Kalaat Snene).

La Garde nationale appelle les usagers de la route à la vigilance et à une conduite responsable, notamment au niveau des oueds et cours d’eaux.

Pour de plus amples informations, il est possible de contacter les numéros suivants :

71 963 512

71 960 448

Ou celui des districts de la Garde nationale : 193