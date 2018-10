Tunisie : Les bus remplacent les dessertes du TGM

Les dessertes du métro sur la ligne du TGM (Tunis-La Goulette-Marsa), seront remplacées par des voyages en bus, a fait savoir jeudi, le ministère du transport.

Suite aux pluies abondantes qui sont tombées sur la plupart des régions du pays, provoquant la coupure de certaines routes, le département a décidé de remplacer les dessertes de la SNCFT, par des voyages en bus (Bouficha-Tunis et Borj Cedria-Tunis), en raison de l’élévation du débit des eaux, au niveau des rails.

D’autres mesures ont été prises pour mettre à la disposition des commissions régionales de lutte contre les catastrophes, des bus relevant des sociétes nationales et régionales de transport, pour évacuer les citoyens en cas de nécessité, tout “en veillant à vérifier les conditions de circulation”.

Le département a également, décidé d’assurer une coordination permanente sur terrain, entre les services techniques mobiles des sociétés, les services de la protection civile et l’ONAS, pour pomper les eaux et nettoyer les rails des boues, pour que le trafic ferroviaire reprenne dans les plus brefs délais.

Il s’agit, enfin, d’assurer une coordination avec toutes les autorités locales et régionales et un suivi direct de la part des services centraux du ministère et des PDG des sociétés nationales et régionales de transport, pour intervenir en cas de besoin.