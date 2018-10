Nabeul – Intempéries : Le corps du garde forestier repêché dans l’oued Naouar à Grombalia

Le corps du garde forestier, porté disparu depuis mercredi suite aux fortes précipitations qui se sont abbatues sur le gouvernorat de Nabeul, a été repêché, jeudi, dans l’oued Naouar à Grombalia.

Le directeur régional de la protection civile, Lotfi Ben Alaya a indiqué que la dépouille mortelle de la victime a transférée à l’hôpital local de Grombalia, rappelant que les opérations de recherche ont été lancées depuis hier.

Une source de la garde nationale a souligné qu’à cause des fortes pluies enregistrées, dans la nuit du mercredi, la circulation a été interrompue au niveau des routes périphériques non classées dont celles reliant Korba et Béni Khaled et menant à Menzel Temim.

Il a ajouté que la circulation est assurée sur une seule voie sur la route régionale N27 en direction de Turki, rappelant qu’une partie du pont reliant Takelsa et Haouaria au niveau de Retiba s’est effondrée.

De son coté, Hichem Assas, président directeur général de la société régionale de transport à Nabeul, a fait savoir que le service de transport est interrompu à partir des stations de Haouaria, Kélibia et Menzel Temim à cause des routes coupées. De même le transport scolaire est suspendu suite à l’arrêt des cours dans les établissements scolaires, mercredi et jeudi.

Les dernières pluies intenses qui sont tombées depuis hier mercredi, sur la Tunisie, ont provoqué la mort de cinq personnes, a déclaré à l’agence TAP, le colonel Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.

Ces perturbations climatiques qui ont concerné plusieurs régions tunisiennes ont entrainé la mort d’un homme de 40 ans à Oued Skhirat à Feriana (Kasserine), la noyade d’un enfant de 5 ans à Sabelet Asker (Sidi Bouzid) et d’un homme adulte à Oued Naouar (Nabeul).

En outre, deux cadavres ont été retrouvés jeudi matin dans les régions de Sidi Asker et Dahmani, dans le gouvernorat du Kef.

Deux personnes sont également, portées disparues, soit un homme adulte dans la région de Laayoun à Kasserine et un enfant de six ans, à Oued El Hnainia, dans la délégation de Nadhour (gouvernorat de Zaghouan).