Ligue 2 (4e journée) : Programme et arbitres

Désignation des arbitres de la quatrième journée de la Ligue 2 professionnelle de football prévue ce week-end (tous les matches à 14h30) :

POULE A Arbitres

. Samedi 20 octobre

A Soliman : AS Soliman – AS Djerba Fraj Abdellaoui

A Korba : CS Korba – O.Béja Oussama Razguallah

A Siliana : US Siliana – ES Zarzis Aymen Nasri

. Dimanche 21 octobre:

A Oued Ellil : AS Oued Ellil – Sfax RS Bilel Rezgui

A Djerba : ES Djerba – AS Ariana Hamza Jaiyet

A Médenine : CO Médenine – AS Marsa Nidhal Eltaief

POULE B

. Samedi 20 octobre

A Sfax 2 mars: OC Kerkenna – SC Ben Arous Sofiene Ktat

A Jebeniana : CS Djebeniana – Jendouba Sport Mohamed Ali Karouia

A Chebba : CS Chebba – AS Kasserine Mokhtar Dabbous

A Sidi Bouzid : CO Sidi Bouzid – ES H.Sousse Jalel Sahbani

A Gafsa : EGS Gafsa – SA Menzel Bourguiba Wassim Ben Salah

. Dimanche 21 octobre:

A Radès : ES Radès – SS Sfaxien Hamdi Saoudi