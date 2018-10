45 mille titres et 70 éditeurs à la 1ère Foire nationale du livre tunisien

Quarante-cinq mille titres dans différents genres littéraires, 70 éditeurs tunisiens et 60 stands occuperont le rez-de-chaussée et le premier étage de la Cité de la Culture à Tunis qui abrite la première édition de la Foire nationale du livre tunisien du 19 au 28 octobre 2018.

Cette édition inaugurale, placée sous le slogan “Le Livre nous réunit”, sera exclusivement consacrée aux livres tunisiens édités par des maisons d’édition tunisiennes.

Hommages, compétitions, colloques et conférences en relation avec le livre tunisien rythmeront les 10 jours de la foire, ont annoncé les organisateurs, lors d’un point de presse tenu mardi à la Cité de la culture pour la présentation du programme officiel et parallèle de ce nouveau né culturel.

La cérémonie d’ouverture prévue vendredi à 16h, sera marquée par une exposition et des hommages à quatre personnalités littéraires tunisiennes.

Il s’agit de Faouzia Aloui & Messaouda Abou Baker (écrivaines et poètes), Ammar Chaabnia (poète, homme de théâtre et traducteurs) et Abdelwahed Brahem (écrivain).

Quatre compétitions récompenseront “L’œuvre destinée aux enfants”, “L’œuvre de création” (nouvelle-roman-poésie), “L’œuvre littéraire” (essai-philosophie) et “L’œuvre traduite”.

Dans chacune des catégories, un montant de 10.000 dinars sera alloué à l’œuvre gagnante.

Un jury professionnel composé de 3 à 5 membres attribue les prix de la Foire qui sont destinés à encourager à la production littéraire et créative.

Les prix seront remis un jour avant la clôture de la Foire, soit le 27 octobre (19h).

Conférences, débats animées par des artistes et des écrivains tunisiens ainsi que des activités d’animations pour enfants sont au menu. Un colloque de trois jours est prévu à l’initiative de l’association culturelle des arts méditerranéens (Acam).

Dans la soirée, se tiendra “Une Nuit de la Méditerranée” qui verra la projection du documentaire “Retour à Tunis” de Marcello Bivona (1998) et une prestation du répertoire musical méditerranéen avec l’artiste Achraf Chergui.

Il y aura aussi des “Lectures poétiques multilingues et intermèdes musicaux” avec les poètes Ahmed Shahawy (Egypte), Abderrahman Tenkoul & Farida Bouhassoune (Maroc) et les Tunisiens Moncef Louhaïbi, Moncef Mezghanni, Fethi Nasri, Adel Ben Othman et Ahmed Somiï.

Un programme culturel quotidien est également au programme avec 9 conférences matinales et 10 rencontres débats avec des écrivains, les après-midi, suivies de séances dédicace à partir de 17h. Les conférences seront animées par des personnalités littéraires comme Ahmed Smaoui, Mohamed Ayet Mihoub, Moncef Ouhaibi, Mohamed Jemni, Ahmed Khouaja, Adam Fathi…

Des rencontres littéraires animées par des spécialistes seront organisées autour de la nouvelle (Youssef Abdelatif), la bibliographie (Kamel Riahi), la Critique littéraire et artistique (Hichem Rifi), la Poésie (Bilel Messaoudi), la Pensée politique (Sofiene Farhat), Histoire et civilisation (Sami Brahem), Médias et littérature (Neji Bghouri), le Roman (Noureddine Betaieb), le Roman francophone Habib Falfoul et l’Article (Noureddine Ben Jelbane).

Le programme parallèle de la Foire sera au rythme des activités quotidiennes d’animation (13h) sur les espaces ouverts de la Cité et des ateliers organisés en coordinations entre les divers pôles, autour du théâtre des marionnettes, des bandes dessinées, de la céramique, du théâtre, du cinéma et de la poésie chantée.

Le programme parallèle prévoit aussi des prestations musicales en solo, des projections de films, des spectacles de réalités augmentées, de la dance contemporaine et du théâtre des marionnettes.

En partenariat avec le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) et la Cinémathèque Tunisienne, la Foire verra la tenue d’un programme spécial “Littérature et cinéma” en hommage à feu Tahar Cheria, homme de littérature et de cinéma.

Il sera à l’honneur dans le cadre d’un colloque dirigé par Hichem Ben Ammar, directeur artistique de la Cinémathèque et des interventions de Kamel Ouanes, Sonia Chamki et Ahmed Guesmi.

Il y aura aussi la projection d’œuvres cinématographiques en relation avec le livre et la lecture dont deux films tunisiens, le documentaire “La Nation du Livre” de Mohamed Barrak (2010) et deux fictions de Mourad Ben Cheikh, “Le Pâtre des Etoiles” (2003) et “Une Saison Entre Enfer Et Paradis” (2008).

La Foire dédiée exclusivement au livre tunisien est créée à l’initiative de l’Union des éditeurs tunisiens (UET), en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Elle est dirigée par Mansour Mhenni, directeur, et Mohamed Maalej directeur exécutif qui a parlé d’une édition qui accorde “une attention particulière aux productions des jeunes écrivains mais aussi à ceux de la diaspora”.

Il a fait avoir que “les livres parus chez des éditeurs étrangers seront uniquement pour l’exposition et non pas pour la vente, précisant que les lecteurs auront des réductions importantes sur les autres livres exposés”.

Pour Mohamed-Salah Maalej, directeur exécutif de la Foire et président de l’UET, cette foire nationale cherche à “jeter la lumière sur des écrivains tunisiens qui n’ont pas eu assez de visibilité dans d’autres manifestations du livre”.

Autour de la date de la tenue de la Foire, la direction de la Foire a veillé à ce qu’elle ne coïncide pas avec celles d’autres Foires internationales du livre pour assurer la disponibilité des éditeurs.

En coordination avec différents ministères dont celui de l’Education, les écoles, les instituts supérieurs, les universités ainsi que les délégations régionales pour la culture, des visites et des activités seront organisées au profit des écoliers, collégiens et étudiants.

Cette foire se veut un évènement phare sur la scène culturelle tunisienne pour cette année 2018 qui coïncide avec la célébration de l’année nationale du livre et l’ouverture de la Cité de la Culture, opérationnelle depuis déjà sept mois.