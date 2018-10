Tunisie – Bloc Nidaa Tounes : Election des présidents des commissions parlementaires et des représentants au bureau de l’ARP

La répartition des tâches au sein du bloc parlementaire Nidaa Tounes a été effectuée lors des journées parlementaires du mouvement tenues les 6 et 7 octobre. Le député Sofiene Toubel a été élu président du bloc.

Selon une déclaration du bloc Nidaa Tounes, les députés Houda Tekaya, Imed Ouled Jibril, Najla Saâdaoui, Mohamed Abdelaoui, Amira Zoukari et Noura Amri ont été élus membres du bureau du groupe parlementaire durant la 5e session parlementaire.

S’agissant des représentants du groupe au bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Chakib Bani a été élu assesseur du président de l’ARP chargé de la gestion publique et Fayçal Khalifa assesseur du président de l’ARP chargé de la communication.

Les présidents des commissions ont été élus comme suit:

– Asma Abou El Hana, présidente de la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes;

– Chaker Ayadi, président de la Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales;

– Sameh Damak, présidente de la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

– Ons Hattab, présidente de la Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle.

Le bloc parlementaire Nidaa Tounes a appelé à la nécessité d’accélérer le parachèvement des institutions constitutionnelles et de placer l’intérêt du pays au-dessus des conflits et surenchères, soulignant la disposition à travailler avec tous les groupes afin de parachever l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et ceux de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Le bloc Nidaa Tounes a, également, appelé le bureau de l’ARP à examiner en priorité les lois qui sont de nature à impulser le développement et les investissements et à générer des emplois.

Le bloc a, également, annoncé la formation d’une équipe de travail au sein du groupe parlementaire chargé de présenter au gouvernement des propositions et des recommandations sur la loi de finances de 2019 avant la réunion du Conseil ministériel sur la question.