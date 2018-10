Temps passagèrement nuageux sur nord et le centre et partiellement voilé sur le sud. Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Ouest sur le centre et le sud ; assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 10 à 25 km/h ailleurs.

Mer agitée sur les côtes Est et peu agitée dans le nord. Les températures seront en légère hausse et les maximales comprises entre 26 et 31 °C sur le nord et les hauteurs, entre 29 et 34 °C ailleurs.