Tunisie : Le gouvernement a échoué dans sa mission (Issam Chebbi)

Le Secrétaire général du parti “al-Joumhouri”, Issam Chebbi, a estimé que le gouvernement a échoué dans sa mission et n’est plus capable de redresser le pays face à la situation difficile dans lequel il se trouve.

S’exprimant, dimanche, au cours d’un meeting à Siliana, Issam Chebbi, a déclaré que les fléaux de la corruption et de la contrebande, l’augmentation du chômage, la baisse de la valeur du dinar, l’endettement extérieur de la Tunisie et la chute du niveau des réserves en devises sont derrière l’échec accumulé dans le domaine économique et social.

Il a, par ailleurs, salué les efforts de l’armée et des forces sécuritaires dans la sauvegarde de l’intégrité du pays qui, selon lui, est confronté à des menaces intérieures et extérieures.

Il a appelé les partis politiques patriotes à “un changement responsable” à travers les urnes lors des prochaines élections, prévues fin 2019. D’après lui, les actuels dirigeants tirent profit du pouvoir et ne s’intéressent pas de l’avenir de la Tunisie.

Issam Chebbi a indiqué que son parti prévoit de former des commissions régionales et locales dans les différentes régions du pays pour évaluer la situation économique et sociale et mettre en place un programme de redressement auquel prendront part les militants, les forces vives et les compétences.

Il a affirmé qu’”al-Joumhouri” est prêt à trouver un consensus avec tous les partis qui partagent l’idée de la nécessité de sauver le pays du chaos et de la banqueroute.